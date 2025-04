Acord istoric: SUA şi Ucraina au semnat celebrul tratat privind exploatarea resurselor minerale ale Ucrainei, după negocieri extrem de tenisonate. Se înfiinţează şi un fond de reconstrucţie a Ucrainei

00:15

UiPath, cel mai de succes proiect generat de industria de IT din România, care a devenit un lider global în automatizare, a lansat miercuri la New York noua sa platformă pentru „automatizare“, care a fost creată de la zero în ultimul an de zile şi despre care compania susţine că este „o platformă revoluţionară concepută pentru a unifica agenţii AI, roboţii şi oamenii într-un singur sistem inteligent“ care va accelera tranziţia către un nou mod de lucru. „Agenţii gândesc, roboţii execută, oamenii conduc operaţiunile“ – aceasta este noua viziune a UiPath, care devine posibilă cu această nouă platformă.