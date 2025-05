Ce va urma dacă George Simion ajunge președinte?

02:40

Oamenii de știință americani au descoperit că acneea la adulți ar putea fi un posibil factor declanşator al tulburărilor de alimentaţie. Studiul realizat la Yale School of Medicine a arătat că această afecțiune, de obicei întâlnită în rândul adolescenților, are impact dincolo de piele, afectând profund starea psihică şi comportamentul alimentar atunci când e prezentă