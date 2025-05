CIA va reduce peste 1.000 de posturi

13:00

Pentru guvernul de la Beijing, inteligența artificială devine o prioritate națională. În timp ce în alte colțuri ale lumii copiii merg la fotbal sau la înot după ore, în China, milioane de elevi învață să programeze, să creeze roboți și să folosească algoritmi. Autoritățile vor să-i pregătească de mici pentru o lume dominată de tehnologie … The post Milioane de elevi din China studiază inteligența artificială. „Învață să construiască roboți înainte să învețe să meargă pe bicicletă"