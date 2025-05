„E îngrijorat” Cristi Chivu a spus care este motivul pentru care Mircea Lucescu a venit în vizită la Parma!

21:10

Gigi Becali a reacţionat după ce Mirel Rădoi şi Marius Şumudică au susţinut că Universitatea Craiova, Rapid şi Dinamo sunt cele mai dezavantajate echipe din acest play-off. În derby-ul Rapid – FCSB 1-2, giuleştenii au fost privaţi de o lovitură de la 11 metri, la un duel între Târnovanu şi Christensen. Chiar dacă, iniţial, Gigi […]