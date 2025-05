San Antonio Spurs l-a anunţat pe înlocuitorul legendarului Gregg Popovich

13:20

Jalen Brunson a reuşit să o califice pe New York Knicks în semifinalele Conferinţei de Est a ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), după ce a marcat coşul victoriei, cu patru secunde înainte de „buzzer", în meciul câştigat cu 116-113 în deplasare cu Detroit Pistons. Knicks s-a impus la general cu 4-2 în seria cu […]