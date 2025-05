Schimbarea la faţă a retailului pe suprafaţă mare: Cum a ajuns hipermarketul de peste 10.000 mp un model de business depăşit de vremuri, care îşi caută sensul? În anii de glorie, era sinonim cu comerţul modern din România

16:45

Donald Trump a lansat vineri un nou apel către Rezerva Federală de a reduce ratele dobânzilor, scrie CNBC. „Exact cum am spus, suntem într-o etapă de tranziţie, abia începem!!!” a scris Trump într-o postare pe Truth Social. „Consumatorii aşteaptă de ani de zile să vadă preţurile scăzând. Nu avem inflaţie, FED ar trebui să reducă dobânda” a mai arătat el. The Bureau of Labor Statistics a comunicat vineri că numărul locurilor de muncă a crescut cu 177.000 în aprilie, depăşind aşteptările analiştil...