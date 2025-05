România, exclusă din programul Visa Waiver

11:10

Cheltuielile militare mondiale au crescut la 2718 miliarde de dolari în 2024, ceea ce înseamnă că cheltuielile au crescut în fiecare an timp de un deceniu întreg, cu 37% între 2015 și 2024. Creșterea de 9,4% în 2024 a fost cea mai abruptă creștere de la an la an cel puțin din 1988, arată un […]