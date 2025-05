Românii nu mai vor să lucreze în weekend, arată cel mai recent raport Eurostat

11:10

Când Trump a ordonat desființarea US Agency for Global Media, agenția federală care finanțează radiodifuzorul Vocea Americii și alte instituții ce promovează jurnalismul independent în străinătate, decizia a oprit brusc emisiunile în 49 de limbi, transmise către peste 425 de milioane de oameni, iar președintele SUA a primit sprijin din partea unor figuri care rareori s-au aliniat vreunei administrații americane, scrie The Guardian.