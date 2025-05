Jurnal AntenaSport | Dinamovistul Alex Pop s-a născut în țara lui Leo Messi

09:00

Pilotul italian Kimi Antonelli (Mercedes) a obţinut primul pole-position al carierei şi va pleca de pe prima poziţie a grilei de start la cursa sprint a Marelui Premiu de la Miami. Debutantul în vârstă de 18 ani, aflat la primul său sezon în Formula 1, a devansat cele două McLaren ale australianului Oscar Piastri şi […]