Cu ce se poate ocupa la 80 de ani unica femeie care i-a fost soţie lui Ion Ţiriac

15:40

Mirel Rădoi a primit mână liberă din partea lui Mihai Rotaru. Patronul celor de la Universitatea Craiova a luat o decizie radicală. Antrenorul are mână liberă la transferuri. Oltenii sunt lideri la capitolul achiziţii. I-au înregimentat deja, pentru sezonul viitor, pe Samuel Teles, de la Oţelul, David Matei, de la CSA Steaua și Mihnea Rădulescu, de […] The post Mihai Rotaru, mesaj direct pentru Mirel Rădoi! Şeful oltenilor a spus clar: „Vor avea şedinţe zi de zi” appeared first on Antena Sport.