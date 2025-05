Jurnal Antena Sport | Alexandru Barbu trăieşte visul american pe scuter

23:20

Alex Mitriţă a făcut un nou sezon foarte bun în tricoul Universităţii Craiova. Oltenii au încheiat stagiunea pe teren propriu, cu Dinamo, pe care au învins-o cu 2-1, asta după ce au întors scorul. „Câinii" au condus cu 1-0, dar golurile lui Barbu şi Mitriţă au adus cele trei puncte. În urma acestui succes, Universitatea […]