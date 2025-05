Oțelul – Hermannstadt 1-2. Sibienii au întors scorul și au urcat pe primul loc în play-out

00:20

Duminică are loc turul întâi al alegerilor prezidenţiale din 2025, după ce Curtea Constituţională a anulat scrutinul din noiembrie 2024. Cele 18.979 urne de vot din România se vor deschide la 07:00 dimineaţa şi se vor închide la ora 21:00. La fel ca la scrutinul din noiembrie 2024, va exista posibilitatea prelungirii programului de votare […] The post Alegeri prezidențiale 2025, turul 1 appeared first on Antena Sport.