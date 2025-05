S-a terminat play-off-ul Ligii 1! Craiova a prins locul 3. Cine merge în Europa

10:30

Ianis Hagi şi-a terminat contractul cu cei de la Rangers, iar scoţienii nu i-au mai oferit prelungirea înţelegerii. Jucătorul român ar avea oferte din Turcia, Germani şi Serie A. În Italia ar fi ademenit de patronul celor de la Genoa, Dan Şucu. Ianis Hagi spune că postura de jucător liber de contract este una nouă […]