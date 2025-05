Cătălin-Cedric Ghigea analizează performanțele din antrenamentele de vineri de la Marele Premiu al Principatului Monaco 2025

15:00

Lovitură totală pentru Horaţiu Moldovan. Portarul echipei naţionale a reuşit promovarea cu Sassuolo în Serie A, dar viitorul său e incert. Echipa italiană nu vrea să-l transfere definitiv, iar cei de la Atletico Madrid şi-au găsit un alt portar pentru sezonul viitor. Horaţiu Moldovan are parte de un viitor incert. Va reveni la Atletico Madrid, […] The post Noi probleme pentru Horaţiu Moldovan! Decizia luată de cei de la Atletico Madrid. Îşi caută echipă appeared first on Antena Sport.