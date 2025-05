Bursă. Cele mai performante cinci fonduri în ultimele 12 luni încheiate la 31 martie au înregistrat randamente anuale nete între 9% (BRD Acţiuni - Clasa E) şi 17,9% (Goldman Sachs Romania Equity)

23:30

UPDATE 23:30. Rezultate după numărarea a 91,72% din secţiile de votare, adică 80,8% din voturi: George Simion continuă să conducă detaşat cu 40%, Crin Antonescu are 21,08% şi Nicuşor Dan 19,65%. Diferenţa dintre Crin Antonescu şi Nicuşor Dan se reduce la 100.000 de voturi Primele rezultate parţiale, după numărarea a 20% din secţiile de votare. George Simion are 44% din voturi, Crin Antonescu 25%, Victor Ponta are 14,31%, iar Nicuşor Dan are 11,85%. Primele rezultate ale alegerilor prezidenţiale...