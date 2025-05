George Simion intră, ușor, în rândul marilor lideri ai lumii

08:40

Tottenham – Bodo/Glimt, meci contând pentru prima manşă a semifinalelor din Liga Europa, este programat, joi, 1 mai 2025, de la ora 22:00, pe Tottenham Hotspur Stadium, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post Europa League: Tottenham vs Bodo/Glimt – Nu mai este loc de surprize appeared first on IMPACT.ro.