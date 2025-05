AFP: Simion vs Dan, tribunul împotriva matematicianului în turul doi

11:40

Elena Lasconi şi-a anunţat, luni, demisia din funcţia de preşedinte a Uniunii Salvaţi România (USR). La alegerile prezidenţiale de duminică, Elena Lasconi a obţinut doar 252.708 voturi, după ce intrase în turul 2 în noiembrie cu peste 1,8 milioane. Însă între timp a refuzat să îl sprijine pe actualul finalist Nicuşor Dan şi a pierdut …