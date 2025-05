Demisia lui Ciolacu, cadoul otrăvit care deturnează campania

13:50

Naomi Osaka a cucerit primul său titlu în circuitul profesionist după triumful de la Australian Open 2021, reușind să o învingă în două seturi, 6-1, 7-5, pe slovena Kaja Juvan, duminică, în finala turneului WTA 125 de la Saint-Malo (Franța), dotat cu premii totale de 100.000 de euro. Aceasta este primul trofeu pentru Osaka de …