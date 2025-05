Nicuşor Dan: 'România e deja zguduită de primele efecte ale unui experiment nociv'

15:30

Comisia Europeană a transmis marţi că taxele impuse Uniunii Europene de Statele Unite ale Americii and #39;nu sunt acceptabile and #39; şi a atenţionat că and #39;toate opţiunile sunt în continuare pe masă and #39;, pentru a răspunde Washingtonului în cazul în care nu se ajunge la un acord satisfăcător în urma negocierilor