George Simion: „Acum sunt 1.300.000 de bugetari. Ar trebui să ajungem înapoi la 800.000”

Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România a fost reprezentată și anul acesta la Festivalul Hîdîrlezului din Macedonia. Ansamblul Can Renkler de la organizația UDTTMR Topraisar a participat în perioada 2-7 mai, la cea de-a XXXI-a ediție a festivalului care an de an reunește în localitatea Valandovo ansambluri ale turcilor