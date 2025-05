Săptămâna Globală ONU a Siguranței Rutiere. În vizor, bicicliștii

21:10

Inspectorii Registrului Auto Român (RAR) au constatat că 89.520 dintre vehiculele verificate în trafic, anul trecut, la nivelul întregii țări, respectiv 40,01%, aveau deficiențe tehnice majore și/sau periculoase, motiv pentru care au fost retrase din circulație. Este o situație care se repetă an de an, cu scăderi nesemnificative ale numărului mașinilor găsite în neregulă. Cele […] The post 40% dintre vehiculele controlate de RAR, cu deficiențe majore appeared first on ZIUA CARGO.