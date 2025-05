Antibiotice Iași, dezvoltare echilibrată, investiții strategice și extindere internațională

16:20

Prim-vicepreşedintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, luni, despre un guvern alături de PNL şi UDMR, după 18 mai, că se va lua o decizie în Consiliul Politic Naţional şi va spune fiecare cu argumente pro sau contra dacă merită, adăugând că trebuie să vadă în primul rând dacă îi cheamă cineva să facă parte dintr-o [...] The post PSD va decide după 18 mai dacă vrea la putere sau în opoziție first appeared on IasiTV Life.