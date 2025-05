Ultimul sondaj de opinie: s-au inversat rolurile

11:50

Procurorii olandezi sunt aproape siguri că artefactele româneşti furate din Muzeul Drents sunt intacte şi nu au fost vândute. Concluzia vine și după ce investigatorii sub acoperire din Olanda au vrut să cumpere tezaurul dacic cu 500.000 de euro. Vedeți și Datoriile uriașe ale Vaticanului Potrivit anchetatorilor din Olanda, creierul operaţiunii este un bărbat de [...] The post Au vrut să cumpere tezaurul dacic furat din Olanda cu 500.000 de euro first appeared on IasiTV Life.