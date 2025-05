Dezbatere electorală - George Simion, catalogat drept ”agresiv” şi cu ”ieşiri violente”. Candidatul AUR a reacţionat, făcând trimitere la bancurile cu Radio Erevan

00:20

Poliţiştii prahoveni au dat amenzi contravenţionale în valoare totală de peste 6.000 de lei unui şofer care a condus beat, nu a oprit la semnalul poliţiştilor, a produs un accident şi apoi a fugit, fiind identificat ulterior. În plus, şoferul are dosar penal şi i-au fost reţinute documentele autovehiculului care nu are poliţă de răspundere civilă (RCA).