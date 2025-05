Horoscop de weekend: 10 – 11 mai

02:40

Oamenii de știință au descris recent un tratament inovator, cu impulsuri electrice aplicate în zona duodenală, partea superioară a intestinului subţire, care poate avea un impact semnificativ asupra controlului diabetului zaharat de tip 2, după cum a demonstrat un studiu recent. Aceștia compară efectele pozitive ale tratamentului minim invaziv cu cele obţinute prin bypass gastric