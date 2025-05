Prima slujbă a noului papă: Leon al XIV-lea vrea o biserică vie, „far în nopțile întunecate ale lumii”

10:40

La dezbaterea prezidenţiabililor de joi seara, George Simion şi Nicuşor Dan au vorbit despre viziunea lor în ceea ce priveşte Guvernul, după ce Marcel Ciolacu şi-a dat demisia. George Simion susţine eterna marotă a unui „guvern de uniune naţională”, dar nu ne spune de cine va fi condus, iar Nicușor Dan își dorește un guvern … The post Cine va conduce Guvernul? Simion: „Un român care iubește pacea”. Nicușor Dan: „Mi-l doresc foarte mult pe domnul Bolojan” appeared first on spotmedia.ro.