Winnipeg Jets – Dallas Stars 2-5! Formația din Texas a preluat conducerea în serie

10:40

Hansi Flick are multe dureri de cap înaintea El Clasico. Catalanii tocmai au fost eliminaţi din cursa pentru trofeul Champions League, dar au parte de un nou duel tare. Joacă împotriva marii rivale, Real Madrid, într-un duel care poate fi decisiv în lupta pentru titlu din La Liga. Hansi Flick are probleme de lot înaintea […] The post Probleme pentru Hansi Flick înaintea El Clasico! Jucătorii pe care nu se poate baza la duelul cu Real Madrid appeared first on Antena Sport.