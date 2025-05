Barcelona e noua campioană din La Liga. Al 28-lea titlu din istoria clubului, adus de Hansi Flick

15:20

Daniel Oprița a vorbit despre viitorul său. Antrenorul a explicat că are o singură condiție pentru a rămâne la Steaua, echipă care poate ocupa primul loc la finalul sezonului de Liga a 2-a, însă care nu are drept de promovare. Oprița a obținut rezultate remarcabile la Steaua în actualul sezon al eșalonului secund. Totuși, militarii […] The post „Vreau să merg la un nivel superior” Daniel Oprița a spus totul despre viitorul său. Cum poate rămâne la Steaua appeared first on Antena Sport.