FCSB, petrecere de titlu în Piața Constituției după meciul cu Universitatea Craiova!

00:30

Real Madrid a învins-o, în prelungiri, cu 2-1, pe Mallorca în etapa a 36-a din LaLiga. Cu această victorie, echipa lui Carlo Ancelotti s-a apropiat la 4 puncte de Barcelona. Catalanii mai au de aşteptat până să câştige campionatul cel puţin până joi seară, atunci când vor disputa derby-ul oraşului Barcelona, contra celor de la […] The post Real Madrid a învins-o în prelungiri pe Mallorca! Barcelona mai are de aşteptat până să devină campioană appeared first on Antena Sport.