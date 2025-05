Presshub: „Domeniul energiei are nevoie de multe schimbari legislative” – de vorba cu Silvia Vlasceanu, directoarea HENRO – Asociatia Patronala a Producatorilor din Energie

08:40

In Belarus exista o penurie grava de cartofi, un produs de o importanta aproape simbolica pentru tara. Potrivit ziarului francez Le Monde, motivul consta in reglementarea de stat a preturilor, care face ca vanzarea cartofilor in interiorul tarii sa nu fie rentabila. Producatorii exporta masiv recolta in Rusia, unde preturile sunt mult mai mari. In...