Strategie de marketing: Anca Alexandrescu, jurnalista poporului, susține că sondajele îl fură pe Simion ca să se fure și la alegeri

16:20

În mai multe orașe din țară sunt anunțate pentru vineri seară, cu ocazia Zilei Europei mitinguri sub genericul „Un singur drum: Europa!”. Organizația Inițiativa Timișoara organizează, de la ora 20:00, un miting în Piața Operei […] The post Se iese în stradă de Ziua Europei appeared first on IMPACT.ro.