Votarea se poate prelungi acolo unde sunt alegători la rând. Aceștia primesc bonuri de ordine

18:10

Sfântul părinte Teodosie a sfințit sediul AUR Constanța și a zis de bine de candidatul Simion și de părintele politic al acestuia, domnul Georgescu. Însă a ținut să precizeze că el nu are culoare politică, […] The post ÎPS Teodosie a făcut slujbă la sediul AUR, dar cică nu e campanie electorală. O fi tot strategie de marketing appeared first on IMPACT.ro.