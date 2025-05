Călin Georgescu, nou mesaj despre alegerile prezidențiale

01:30

„Vizionar, emoțional și imaginativ” (Collider), Hurry Up Tomorrow, filmul ce îi are în distribuție pe Abel Tesfaye (The Weeknd), Jenna Ortega și Barry Keoghan, va putea fi văzut în avanpremieră în cinematografe începând de miercuri, 14 mai, spectatorii din România fiind astfel printre primii din lume care pot vedea așteptatul lungmetraj pe marile ecrane.