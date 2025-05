Profit în creştere puternică pentru IAR Braşov

21:40

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat că and #39;a vorbit pentru prima dată cu Papa Leon al XIV-lea and #39; la telefon, prilej cu care and #39;au discutat despre eforturile necesare pentru a reduce la tăcere armele oriunde izbucnesc conflicte în lume, în special pentru o pace solidă şi durabilă în Ucraina şi Gaza and #39;.