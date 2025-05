Lionel Messi a postat un singur cuvânt după ce Barcelona a cucerit titlul în La Liga

17:00

Florinel Coman ar putea fi antrenat de Răzvan Lucescu la PAOK. Grecii au făcut anunţul despre viitorul internaţionalului român, care îşi va încheia împrumutul la Cagliari la finalul sezonului. Florinel Coman a fost împrumutat de formaţia din Serie A în iarnă, de la Al Gharafa. Conform informaţiilor apărute în Italia, cei de la Cagliari nu […]