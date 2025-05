Macron anunță că europenii pregătesc sancțiuni împotriva Rusiei în coordonare cu SUA

12:30

Andrei Rațiu are un sezon bun la Rayo Vallecano și are șanse mari să plece în această vară. Ultima echipă intrată în cursa pentru un transfer este Betis Sevilla, echipă care va disputa finala Conference League contra lui Chelsea. Conform presei din Spania, Betis Sevilla îl dorește pe Andrei Rațiu și va face o ofertă … The post Ofertă concretă pentru Andrei Rațiu: E dorit de finalista Conference League appeared first on spotmedia.ro.