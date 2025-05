Muncești prea mult? S-ar putea ca asta să-ți modifice structura creierului

12:30

Deşi am trecut de jumătatea lunii mai, vremea nu dă semne de vară. Meteorologii prognozează că tot weekendul vor fi ploi, chiar lapoviţă şi ninsoare la munte, intensificări ale vântului. Vremea se va răci accentuat, astfel că temperaturile vor fi cu mult sub cele normale pentru finalul de mai, cu maxime cuprinse între 10 şi … The post Vremea se răcește brusc. Tot weekendul vor fi ploi, chiar lapoviță și ninsoare la munte appeared first on spotmedia.ro.