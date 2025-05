Istvan Kovacs, atacat de Alex Chipciu la finalul partidei Dinamo – U. Cluj (1-3): „Sunt «furnică» pentru nivelul dumnealui”

23:10

„Sinecurile, pilele, după un proces transparent de evaluare, trebuie să lase locul oamenilor capabili, tinerilor”, a declarat candidatul AUR la alegerile prezidenţiale, George Simion, vineri seara, la Realitatea Plus. „Noi am început, ca aparat birocratic, din anul 2000, cu 800.000 de angajați la stat și am ajuns acum, după aceste guverne succesive, la 1.315.000. Avem […]