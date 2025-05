Cătălin Chirilă, două medalii de bronz la Cupa Mondială de la Szeged. Rezultate remarcabile ale românului

20:30

Gică Hagi şi-a ieşit din minţi după egalul cu Oţelul, din ultima etapă a play-out-ului de Liga 1. Antrenorul celor de la Farul nu s-a ferit de cuvinte şi şi-a criticat echipa la scenă deschisă. Mai mult, spune că în prima repriză echipa sa a jucat extrem de slab. Gică Hagi nici nu se gândeşte […] The post Gică Hagi şi-a făcut praf echipa! Spune că nu are nicio şansă la barajul de Europa: „Suntem lenţi, sărăcie” appeared first on Antena Sport.