Marius Şumudică şi-a criticat jucătorii şi a dat exemplul FCSB: „Au băut până la 7 dimineaţa şi i-au distrus”

Veteranul croat Milan Badelj, un fotbalist în vârstă de 36 de ani, a anunţat vineri că va pleca la sfârşitul sezonului de la echipa italiană de primă divizie Genoa, patronată de românul Dan Şucu, informează TuttoMercatoWeb. Milan Badelj are cinci sezoane în tricoul formaţiei Genoa, unul dintre acestea în eşalonul secund, Serie B. Badelj, un […]