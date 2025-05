FOTO | Aeroportul Otopeni intră în șantier. Modernizări de 22 de milioane de euro

12:50

Lacul din parcul Drumul Taberei va fi reumplut în următoarele 10-12 zile. Albia a fost curăţată de compania de salubrizare, iar cei de la Administraţia Domeniului Public au dat drumul la apă. Lacul fusese secat pentru un eveniment sportiv. Potrivit unei postări a Primăriei, vor fi reluate şi plimbările cu barca. În plus, „toată vara […]