Șapte linii STB vor avea program prelungit pentru meciul Dinamo-U Cluj

15:30

Buletin de București a publicat luni un nou episod din investigația despre „Afacerea Aquapark”, un contract uriaș, de 340 de milioane de euro. De data aceasta am arătat că Primăria Sectorului 3 refuză să ofere detalii publice despre singura ofertă primită pentru crearea unui parc acvatic de distracții în Pantelimon, de la un SRL cu […] The post VIDEO | Negoiță, supărat din nou BdB, după investigația despre afacerea Aquapark: Soluția este schimbarea legii achizițiilor publice appeared first on Buletin de București.