Românii, aşteptaţi să-şi aleagă duminică preşedintele

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de vineri, 16 mai, a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an, precum şi menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,5% pe an. De asemenea, BNR a menţinut şi rata dobânzii la facilitatea de depozit la 5,5% pe an, în cea de-a patra şedinţă de politică monetară din 2025. Conducerea Băncii Naţionale a mai decis menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor re...