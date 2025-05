Steaua a fost învinsă în ultima etapă de CSM Reşiţa şi a ratat titlul în Liga a 2-a! Apelul jucătorilor

20:50

Daniel Bîrligea a marcat în duelul dintre FCSB şi Universitatea Craiova, sub privirile lui Gigi Becali. Patronul campioanei a venit la Arena Naţională pentru a asista la meciul la finalul căruia, echipa sa va primi trofeul de campioană. Daniel Bîrligea a reuşit să deschidă scorul în minutul 19. Atacantul a preluat superb la marginea careului […] The post Daniel Bîrligea a marcat sub privirile lui Gigi Becali, în FCSB – Universitatea Craiova. Cifre excelente în play-off appeared first on Antena Sport.