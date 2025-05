140 de sesizări pentru posibile incidente electorale, anunță MAI

14:10

Actorul francez Gérard Depardieu a fost găsit vinovat pentru agresiune sexuală și a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare cu suspendare. În timpul unor filmări din 2021, Depardieu a hărțuit două femei din echipa de filmare, le-a pipăit în mod agresiv și le-a vorbit obscen. Considerat cea mai mare vedetă de cinema […]