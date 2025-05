„Oameni buni, asta e situaţia!” Mihai Stoica i-a dat replica lui Mirel Rădoi, după criticile aduse jucătorilor

09:50

Jucătorul echipei de fotbal FCSB, Adrian Şut, a afirmat, sâmbătă seara, la finalul partidei cu Universitatea Craiova, câştigată cu 1-0 pe Arena Naţională, că e mândru de realizările formaţiei sale în acest sezon în cupele europene şi în Liga 1, unde a câştigat titlul de campioană. „Ne bucurăm că suntem încă o dată campioni. Este […]