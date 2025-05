Nicușor Dan anunță că începe de luni discuțiile cu partidele: Guvernul, în câteva săptămâni. PSD are o tensiune internă pe care trebuie să și-o rezolve

13:20

Mai mult de jumătate de ţară se află sub cod galben de furtună în ziua alegerilor prezidenţiale. ANM a emis şi o informare meteo de ploi, valabilă până marți, la ora 10.00. Se vor semnala și descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp … The post Vreme extremă în ziua alegerilor. 30 de județe cu cod galben de furtuni și grindină appeared first on spotmedia.ro.