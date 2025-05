Ultima dată când glonțul ne ratează. România care începe mâine

15:20

Fostul președinte al României, Klaus Iohannis, a declarat duminică, după ce a votat la Sibiu, că alegerile prezidențiale din turul al doilea sunt esențiale pentru viitorul țării. „României i-a mers bine, este o țară respectată în UE și în lume. Acest parcurs foarte bun trebuie continuat", a afirmat Iohannis în fața secției de votare, unde …