METEO | Vreme frumoasă, la începutul săptămânii. Temperaturile cresc, în primele zile

09:10

Festivalul multidisciplinar dedicat industriilor creative Romanian Design Week 2025 are loc în București, în perioada 16-25 mai, în trei spații din centrul orașului: clădirea monument istoric din Piața George Enescu, care a găzduit în trecut celebrul restaurant CINA, Casa Fratelli și Muzeul Național de Artă al României, potrivit https://romaniandesignweek.ro. De la expoziții curatoriate și instalații urbane, […] The post Romanian Design Week 2025 începe de azi. 140 de evenimente, timp de o săptămână appeared first on Buletin de București.