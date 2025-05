„Cenușăreasa” revine la Opera Iași

16:50

Autoritățile poloneze anunță miercuri că au descoperit o posibilă interferență străină în alegerile prezidențiale din Polonia. Este vorba despre conturi false, finanțate din străinătate, care în ultimele zile și-au intensificat foarte mult activitatea. Primul tur al alegerilor prezidențiale va fi duminică. Vedeți și O rață din Elveția, înregistrată de un radar pentru „exces de viteză” [...] The post Interferențe străine în alegerile prezidențiale din Polonia first appeared on IasiTV Life.